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رياضة

يوفينتوس يقصي روما ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:47 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو مهاجم يوفينتوس
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إسماعيل محمود
تأهل نادي يوفينتوس لنصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي روما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، في دور ربع النهائي.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للسيدة العجوز في الدقيقة 26 ، مسجلًا سابع أهدافه في 4 مباريات فقط في عام 2020 ، ليضاعف بعدها بينتاكور النتيجة لليوفي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وقبل انتهاء الشوط الأول، استطاع ليوناردو بونوتشي تسجيل الهدف الثالث ليوفينتوس في الدقيقة 47 ، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم رفاق رونالدو بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني ، حاول نادي روما العودة في المباراة ، واستطاع لاعبه التركي جنكيز أوندير تسجيل الهدف الأول لذئاب العاصمة الإيطالية في الدقيقة 50 ، لكنهم لم يستطيعوا تسجيل أي أهداف أخرى ، لتنتهي المباراة بفوز اليوفي وصعوده لنصف النهائي.

ويقابل نادي يوفينتوس ، في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي ميلان وتورينو.
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