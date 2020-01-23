ضبط مدير محطة وقود قبل بيعه 31 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء





تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ (بمحافظة القليوبية) لتجميعه (31000) لتر مواد بترولية "سولار- بنزين 80، 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة، بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية (206550) جنيهًا تقريبًا.





يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.