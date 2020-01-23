الأمن غير التقليدي.. أولى النشرات البحثية للجنة السياسات الأمنية بتنسيقية الأحزاب.. محمد عزمي: تهدف لضبط المفاهيم ووضع معايير جديدة لتقييم الأحداث.. وفيصل: نواجه التحديات بأدوات جديدة

محمد عزمي: لجنة السياسات الأمنية تسعى لضبط المفاهيم والمصطلحات

محمود فيصل: استحداث أدوات جديدة لمواجهة مخاطر الأمن

نور الشيخ: نشرة الأمن غير التقليدي تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب نشرتها البحثية الأولى مساء الأربعاء، حول الأمن غير التقليدي وحصلت صوت الأمة على نسخة من هذه النشرة التي توضح التهديدات الغير تقليدية التي تتعرض لها أمن دول المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة والتي كان أبزر سماتها أن هذه المخاطر عابرة للحدود والتعاون معها متعدد الأطراف كالتغييرات المناخية والتحركات السكانية والإجرام المنظم وأمن المعلومات.





وتعليقًا على أول النشرات البحثية، للجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية بتنسيقية شباب الأحزاب، قال محمد عزمي، عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية هي أحد اللجان النوعية للتنسيقية، تم تشكيلها منذ ثلاثة أشهر وتضم العديد من أعضاء التنسيقية، موضحًا أن اللجنة تتطلع إلى دراسة السياسات والاستراتيجيات الأمنية الخاصة والعامة التي تتم داخل وخارج مصر وتهم أمن الدولة الإقليمي سواء الداخلي أو الخارجي.

وأضاف عزمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اليوم الأربعاء شهد إصدار ونشر النشرة البحثية الأولى الصادرة عن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية التي تحدثت عن مفهوم الأمن غير التقليدي، مؤكدا أن تصدي اللجنة للسياسات الأمنية والاستراتيجية لتلك الموضوعات يأتي في إطار مرحلة ضبط المفاهيم والمصطلحات، سواء على المستوى السياسي، أو الأمني، أو الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن لجنة السياسات الأمنية بدأت التصدى من خلال نشر مجموعة من النشرات البحثية والتقارير والدراسات التي توضح للشعب بأكمله مفهوم الأمن القومي وأركانه وقطاعاته والكثير من المفاهيم التي بحاجة لفهمها في ظل خلط واضح في مجموعات المفاهيم سواء على مستوى المجتمع ككل أو على بعض النخب التي تظهر بوسائل الإعلام.

وتابع: "المجتمع المصري الآن يحتاج هذه المحاولات لضبط وإصلاح المفاهيم لأننا في أهم مراحل تثبيت الدولة المصرية وبناء الوعي المجتمعي القوي الذي بدوره سيكون حائط سد قوي أمام محاولات الاستهداف الذكية التي تستخدم آليات وأدوات اكثر تطورا من العصر الماضي، لضرب الوعي الجمعي للشعوب عن طريق الأخبار المخلوطة والكاذبة وغيرها من المحاولات ذات التأثير، ولهذا السبب أطلقنا هذه النشرات لتصحيح المفاهيم وتمكين المواطن لمواجهة هذه المحاولات".

وأوضح محمد عزمي، أن النشرة تناولت مفهوم وأبعاد الأمن الشامل التي تتمثل في البعد السياسي، والاقتصادي، والبيئي، والمعنوي، والاجتماعي، وتناولت ايضا قطاعات الامن غير التقليدي بتعريف كل قطاع، وحددت 10 قطاعات هم الأكثر أهمية والتي يجب أن يعي المواطن أهميتها، وهي الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الاقتصادي، الامن الوظيفي، الشخصي، الأمن الثقافي، السياسي، المجتمعي ، العسكري، القانوني، وهذه من وجهة نظر اللجنة هي القطاعات العشر التي يتم استهدافها بمعرفة المنظمات او المؤسسات التي تريد زعزعة استقرار الدول بطريقة ممنهجة للتأثير على الوعي".

وشدد على أن الدراسة البحثي التي أصدرتها اللجنة موضحة ما يتطرق إليه كل قطاع وكيفية مواجهته، وسيتم نشرها قريبا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ووكالات الأنباء.

وتحدثت النشرة البحثية الأولى عن مفهوم الأمن التقليدي وعرفته بكونه مجموعة مصادر التهديدات التي تستهدف نطاق واسع من الكيانات ومؤسسات الدول وبيمتد من الإنسان الفردي للوجود بأكمله ويستهدف مؤسساته ومنظمات إدارة هذه الكيانات أو الدول، كما عرفت مجموعة من المفاهيم وهي المسئولة عن التصدي للمفاهيم الخاطئة، لتعريف المواطن ما هو امن واستراتيجية وسياسة من مفهوم صحيح.

ونوه عضو تنسيقية الشباب، إلى أن النشرة تناولت مجموعة من التعريفات كالمصلحة الوطنية، والهدف الوطني، والاستراتيجية الوطنية الشاملة، ومقومات الأمن الوطني والأمن غير التقليدي.

في السياق ذاته، قال محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة السياسات الامنية والاستراتيجية منبثقة من تنسيقية الشباب وهي عبارة عن مجموعة من الشباب الدارسين للعلوم الاستراتيجية والأمن القومي والسياسات الأمنية اضافة الى البعد السياسي مما جعل الرؤية للتحديات مواكب للتطور التكنولوجي.

وأوضح فيصل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تهدف لأن يكون هناك وعي للمواطن المصري بالأمن غير التقليدي والذي يختلف تماما عن نظيره التقليدي المتعلق بالضبط والانضباط فهو خاص بالمجتمع ككل، أما الغير تقليدي فهو أمن الفرد، كالأمن الصحي ،الأمن الاجتماعي ، الأمن السياسي، الأمن الفكري.

وأضاف أن اللجنة وجدت مخاطر وتحديات تواجه المجتمع المصري في ظل التقدم التكنولوجي، لذلك تم استحداث أدوات جديدة لمواجهة مخاطر الانسان المصري فبدأنا بالنشرة البحثية التى سيتلوها خطوات أخرى لاحقا.

وأشار محمود فيصل، إلى أن أشكال الامن الغير التقليدي في مصر والمنطقة متعددة فإذا ضربنا مثال بالامن الفكري فهو كل رسائل التضليل والتشويه للافكار سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة والأمن المعلوماتي هو بث المعلومات المغلوطة او تزييف الحقائق التى تؤدي الى الاحباط الذي ينتج عنه عزوف المواطن عن الحياة العامة واليأس من كل ما يدور حوله في المجتمع.

وتابع: "لدينا أيضا محاور كثيرة مثل الأمن الصحي والقانوني وغيرها من محاور الأمن التى سيتم الإعلان عنها باستفاضة في النشرات التالية".

وأكد عضو تنسيقية الشباب، أن التنسيقية سيكون لها دور كبير فعلى صعيد لجنة السياسات الامنية والاستراتيجية سيكون دورنا تحليل المخاطر والتحديات ووضع التوصيات ومتابعة نجاحها وتقييمها الدائم وسنقوم أيضا بالمشاركة مع باقي زملائنا من أعضاء التنسيقية بتنفيذ التوصيات التى ستكون بدايتها إطلاق حملات التوعية بكل الوسائل سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام أو اللقاءات المباشرة لنصل في النهاية للمساهمة في الوصول الى تحقيق الامن القومي الشامل للمواطن المصري.

من جانبه، أكد نور الشيخ، عضو لجنة السياسيات الأمنية والاستراتيجية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان اللجنة منوط بها عمل الاستراتيجيات والرؤى الأمنية، التي من شأنها دعم قدرة الدولة على مواجهة ما يستهدفها في الداخل والخارج، في أوقات الحرب والسلم، مشيرًا إلى أنه تم إعداد نشرة بحثية من قبل اللجنة تتناول هذا الإطار، تحت عنوان الأمن غي التقليدي.

وقال نور الشيخ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: "النشرة البحثية الأولى الخاصة بالأمن غير التقليدي، غرضها الأساسي ضبط المفاهيم الأمنية والاستراتيجية، ووضع معايير جديدة، للنظر في الشئون والأحداث الأمنية والاستراتيجية، ووضع حلول غير تقليدية لها، ووضع الرؤى المستقبلية وعمل نشرات تقييم مخاطر دورية، وعمل أبحاث قومية دورية تفيد صناع القرار".

أضاف عضو لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية، بتنسيقية الأحزاب، أن النشرة البحثية للأمن غير التقليدي، تقوم على مجموعة من الأسس يجب اتباعها في أي مشروع أو عمل يخص الشأن العام، مؤكدًا أن الدولة تسير عليها في كل المشروعات القومية التي تقوم بتدشينها.

وأشار نور الشيخ إلى أن التحديات التي تواجه الدولة عديدة، ويجب على جميع أفراد الدولة إدراك تلك التحديات، وهو ما ركزت عليه النشرة البحثية الأولى للجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية الخاصة بالأمن غير التقليدي، حيث أبرزت ضرورة الوعي ببعض المصطلحات وفهمها مثل المصلحة والغاية الوطنية، القائمة على "البقاء والحرية والرفاهية والإزدهار".

كما أكد على هدف النشرة البحثية "الأمن غير التقليدي"، في تعميق المفاهيم الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الأمن القومي، من خلال استغلال جميع الموارد.

وأكد على أن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية بتنسيقية شباب الأحزاب سوف تقوم بإصدار نشرات بحثية بشكل ربع سنوي، قائمة على هذا الإطار الذي تقوم عليه بحث الأمن غير التقليدي.