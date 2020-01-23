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أخبار العالم

سياسي بحرينى: واشنطن من مصلحتها بقاء النظام الإيرانى في المنطقة لهذا السبب

الخميس 23/يناير/2020 - 12:00 ص
المحلل السياسي إبراهيم
المحلل السياسي إبراهيم النهام
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مـيـــــس رضـــــا
قال المحلل السياسي البحرينى إبراهيم النهام ، إن الحديث عن احتمالية نشوب حرب بين واشنطن وطهران بعد التطورات الأخيرة لا زال مبكرا، لافتًا إلى ان التهدئة التى تخيم على الجانبين حاليا؛ تعكس السيناريو الذى تم تنفيذه بإحترافية بـ"بشبه توافق بين الطرفين"؛ حتى يصدق العالم.

وأوضح "النهام"، فى حوار لـ "صدى البلد"، أن مقتل قاسم سليمان جاء لمسببات من بينها كبح جماح النظام الإيرانى الذى تخطى الخطوط الحمراء التى رسمتها له أمريكا، مشيرًا إلى أن أي شيء تقدم على فعله إيران لا يتم بدون مشورة وموافقة النظام الأمريكى لذا من مصلحة واشنطن بقاء النظام الإيرانى لاستخدامه فزاعة لمنطقة الخليج من أجل جنى الأموال الطائلة بزعم الحماية.

وأشار "المحلل السياسي البحرينى"، إلى أن الرد الإيرانى كشف التخطيط المسبق مع واشنطن قبل الضربة الموجهة للقاعدة الأمريكية بالعراق بدليل عدم سقوط ضحايا،  وجاءت الضربة محدودة لأن إيران لا تريد الدخول فى خيار الحرب بشكل فعليّ؛ نظرا لدولة وضعها الاقتصادى منهك، وتمزيقها بين عدة جبهات استنزاف كثيرة في اليمن وسوريا والعراق، فضلا عن الاضطرابات الداخليه التى تعصف بها وثورات شعبية ضد نظام خامئنى.
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