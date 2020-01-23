السياحة الروسية تقترب.. موسكو تعلن استئناف رحلاتها إلى مصر في مايو 2020.. ونواب: استمرار حظر الطيران الروسي غير مبرر وهيئة التنشيط متقاعسة

سياحة البرلمان: لا يوجد مبرر لاستمرار حظر الطيران الروسي إلى مصر برلماني: 3 مؤشرات تجبر روسيا على رفع حظر الطيران عن مصر نائب عن استمرار حظر الطيران الروسي: هيئة التنشيط متقاعسة





أشاد نواب البرلمان، بإعلان اتحاد السياحة الروسي، إمكانية استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية أواخر أبريل أو أوائل مايو، مطالبين الحكومة، خاصة هيئة تنشيط السياحة بالتحرك لتفعيل القرار الروسي حتى تعود السياحة بين البلدين.





ومن هذا المنطلق، أكد النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أنه لا يوجد مبرر لحظر الطيران والسياحة الروسية إلى مصر خاصة في ظل الإنفراجة الأخيرة الذي شهدها القطاع، متوقعا رفع الحظر خلال الأشهر القليلة المقبلة.





وأوضح حمودة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأسباب التي قام عليها حظر الطيران تلاشت بتأكيد من الخبراء الروس، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بقرار حظر رحلات شركة مصر للطيران إلى روسيا جاءت نتيجة لتحطم الطائرة الروسية في مصر "القرار اتُّخذ بسبب مخاوف من إجراءات السلامة التي تطبقها مصر للطيران".





وجاء قرار هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بتعليق رحلات الطيران الروسي إلى مصر بعد 10 أيام من حادث تحطم الطائرة الروسية في اكتوبر 2015، حيث قررت هيئة الطيران الروسي حظر استقبال رحلات شركة "مصر للطيران" على خلفية الحادث، والذي أدى إلى مصرع جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 224.





من جانبه، تقدم النائب إبراهيم حجازي بطلب إحاطة بشأن عودة السياحة الروسية إلى مصر، متهما هيئة التنشيط السياحي بالتقاعس والتقصير في التنشيط للسياحة المصرية بروسيا رغم وجود القرار السياسي بعودة السياحة الى مصر.





وأضاف حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن طلبه لاقى تأييدا من قبل نواب لجنة السياحة، حيث أعلن النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة، موافقة الرئيس الروسي بوتين على عودة السياحة الروسية إلى مصر، من خلال كتاب رآه النواب خلال زيارتهم لموسكو.





وطالب حجازي، هيئة التنشيط السياحي بتشجيع القطاع الروسي على التحرك بعد إلغاء قرار حظر الطيران إلى شرم الشيخ والمناطق السياحية دون التنفيذ حتى الأن، مؤكدا على أهمية السياحة الروسية التي كانت الأعلى قبل الأزمات السياحية بعد 2011.





فيما أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة، على وجود مؤشرات إيجابية ستجبر روسيا على رفع حظر عن طيارانها إلى مصر، ومنها الجوائز الدولية والثقة التي نالتها مصر مؤخرا، فضلا عن زيادة النمو السياحي، بجانب الدعايا الداخلية والخارجية للقطاع.





وأضاف عبده في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر حصلت على جائزة المجلس الدولي للسياحة والسفر، للريادة، نتيجة لما استطاعت الدولة تقديمه من استثمارات وإنفاق على البنية التحتية الخاصة بتوفير سبل السلامة للسائحين بمن فيهم الروس.





وأشار النائب إلى أن المجلس الدولي السياحة والسفر قد نشر، تقريرا عن السياحة في مصر، أكد أنها أسرع الدول نموًا في شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5 بالمئة، وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 بالمئة.



