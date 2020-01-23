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برلمان

برلماني: قمة برلين فضحت مؤامرة أردوغان في ليبيا وأكدت عزلته العالمية

الخميس 23/يناير/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن قمة برلين عززت من العزلة العالمية لزعيم الارهاب العالمي الإخواني رجب طيب اردوغان. فتجاهل زعماء العالم له خلال القمة فضح مؤامرته في ليبيا، كما أن الرئيس الفرنسي ماكرون لقنه درسا قاسيا عندما طالبه علنا بوقف ارسال الجنود والمرتزقة الى ليبيا لان في هذا خطر عليه وخطر على العالم.

وأشار بدوي في بيان له، إلى أن كلمة ماكرون تهديد واضح لأردوغان بأنه إن لم يرتدع ويتوقف عن ارسال الارهابيين الى ليبيا فان وجوده ذاته على رأس الحكم في تركيا سيكون مهددا، مشددا على أن أردوغان يتصور عبثا انه سيتمكن من السيطرة على ليبيا وتهديد مصر وممارسة أعمال البلطجة في شرق المتوسط. لكنه واهم. 

وتابع النائب أن وجوده في ليبيا ومع إصرار الجيش الوطني الليبي على تطهير طرابلس من الميليشيات سيكون قصيرا جدا، كما أن القوى الكبرى والإقليمية لن تتركه، هى فقط تمهله حتى الانغماس في المستنقع.
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