14 فبراير جمعية عمومية لاتحاد المهن الطبية

اعلن الدكتور محمد بدوي الامين العام المساعد، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان اتحاد المهن الطبية في صدد قيام بجمعيه عمومية عادية، يوم جدول 2020/2/14.

واوضح الامين العام المساعد ان جدول الأعمال كالتالي:-

1- تقرير الأمين العام .

2- تقرير أمين الصندوق.

3- اعتماد الميزانيات السابقة .

4 - اعتماد جميع انشطه مجلس الاتحاد.

-5 تقرير مراقب الحسابات .

6-تقرير الجهاز المركزي .

7- مقترحات نقابة الأطباء بزيادة المعاش والاشتراكات والدمغات.

8 - مطالبة وزارة الصحة بعمل خطة سنوية واضحة المواعيد للتكليف والتدریب لاعضاء المهن الطبية.

-9 الموقف القانوني لحضور ممثلي نقابة الصيادلة المنتخبين لاجتماعات مجلس الاتحاد في ظل الوضع الراهن .





ووافق اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، على مقترح نقابة الأطباء بزيادة المعاش من 800 إلى 1000 جنيه، حيث عرضت نقابة الأطباء على مجلس اتحاد المهن الطبية مقترح تقدم به الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء بزيادة معاش الأطباء من 800 إلى 1000 جنيه، بعد موافقة مجلس نقابة الأطباء.

وتم عرض المقترح على اتحاد المهن الطبية لتطبيقه على أعضاء النقابات الأربعة ( الأطباء والأسنان والصيادلة والبيطريين )، ومن المقرر أن يتم عرض المقترح للتصويت على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، المقرر لها الجمعة 14 فبراير المقبل.

كما قرر اتحاد المهن الطبية، فتح فترة استثنائية للاشتراك وتجديد الاشتراك فى مشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية من 2 فبراير حتى 27 فبراير 2020، والاستفادة من 1 مارس 2020 .