شريف إكرامي: أزارو مقاتل ومخلص.. وعودته أكيدة للنادي الأهلي

أشاد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بزميله المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذي انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.





وعبر حسابه على "تويتر" قال شريف إكرامي "خلال عامين ونصف العام لم نر وليد أزارو سوى أنه لاعب مُقاتل ومخلص للفريق".





وقرر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي التعاقد مع أليو بادجي السنغالي، والسماح لوليد أزارو بالرحيل في يناير الجاري.





وأوضح إكرامي "أزارو محبوب من الجميع، له عودة أكيدة قريبة بإذن الله لاستكمال المسيرة مع النادي الأكبر في إفريقيا، وأتمنى له كل النجاح والتوفيق".





ويضم النادي الأهلي حاليًا 5 لاعبين أجانب في صفوفه هم، السنغالي أليو بادجي، والنيجيري جونيور أجايي، والمالي أليو ديانج، والتونسي علي معلول، و الأنجولي جيرالدو.