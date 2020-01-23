اخبار الحوادث.. تجديد حبس متهمين بـ نشر أخبار كاذبة.. مصرع ربة منزل صدمها قطار.. ضبط 100 ألف قرص كبتاجون

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس متهمين بـ نشر أخبار كاذبة 15 يوما
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المتهمين "م.ك" و"ع.ع" 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة لاتهامه في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بنشر أخبار كاذبة.
بتر قدميّ عاطل عقب سقوطه من قطار بني سويف
أصيب عاطل ببتر في القدمين إثر سقوطه من باب إحدى عربات قطار الصعيد بين مزلقان الغمراوي والسادات بمدينة بني سويف، ونقل لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف الجامعي.
مصرع ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها مزلقانا بأسيوط
لقيت ربة منزل مصرعها دهسا تحت عجلات قطار أثناء عبورها لمزلقان مدينة أبوتيج بأسيوط تبين من التحقيقات أنه أثناء مرور المجنى عليها المزلقان وهو مغلق، تصادف مرور قطار فصدمها حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .
أسرته: تناول شعيرية سريعة التحضير.. وفاة طفل بارتفاع ضغط الدم بالغربية
شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة طفل في العقد الأول من عمره إثر تعرضه لارتفاع ضغط دم مفاجئ وضعف عضلة القلب وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.
قيمتها 50 مليون جنيه .. كواليس ضبط 100 ألف قرص كبتاجون أعلى دائري القليوبية.. صور
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات إحباط إغراق البلاد بكمية ضخمة من الأقراص المخدرة بعدما نجحت دورية أمنية في ضبط 100 ألف قرص مخدر قبل ترويجها.