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تعليم

المركبات النباتية واستغلالها في إدارة الآفات.. ورشة بأكاديمية البحث العلمي

الخميس 23/يناير/2020 - 05:08 ص
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاون الأكاديمية  مع اتحاد مجالس البحث العلمية العربية وخاصة فى مجال الرابط العلمية  المتخصصة فإن الرابطة العربية للعلوم البيئية بالتعاون مع الجمعية السودانية لإدارة الآفات بالسودان اعتزامها على عقد ورشة العمل العلمية " المركبات النباتية الفعالة وإمكانات استغلالها فى إدارة الآفات  " والتى تعقد الخرطوم ـــ خلال الفترة من 24 ـــ 25 مارس 2020,

وتتناول الورشة محاور الورشة الموضوعات التالية: 

- آفات وأمراض المحاصيل الحلقية والبستانية

- الحشائش والنباتات المنطفلة

- النباتات الفعالة فى الزراعة المتداخلة

- آفات وأمراض المنتجات المخزونة الحبوب والفاكهة

- آفات النحل والحيوان والطيور الدجنة

- الآفات الطبية لآفات الصحة العامة

كما تتحمل الجهات المنظمة نفقات الإقامة والانتقالات للسادة الباحثين الذىن تقبل أوراقهم ويتحمل المشاركين تكاليف السفر إلى الخرطوم ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات، على أن يكون آخر موعد لإرسال الملخصات إلى الجهات المنظمة هو 15/2/2020 على البريد الالكترونى الموضح بالنشرة الإعلامية، ويجب موافاة الأكاديمية بما يتم على البريد الإلكترونى  [email protected] 
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