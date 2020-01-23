المركبات النباتية واستغلالها في إدارة الآفات.. ورشة بأكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمية العربية وخاصة فى مجال الرابط العلمية المتخصصة فإن الرابطة العربية للعلوم البيئية بالتعاون مع الجمعية السودانية لإدارة الآفات بالسودان اعتزامها على عقد ورشة العمل العلمية " المركبات النباتية الفعالة وإمكانات استغلالها فى إدارة الآفات " والتى تعقد الخرطوم ـــ خلال الفترة من 24 ـــ 25 مارس 2020,





وتتناول الورشة محاور الورشة الموضوعات التالية:





- آفات وأمراض المحاصيل الحلقية والبستانية





- الحشائش والنباتات المنطفلة





- النباتات الفعالة فى الزراعة المتداخلة





- آفات وأمراض المنتجات المخزونة الحبوب والفاكهة





- آفات النحل والحيوان والطيور الدجنة





- الآفات الطبية لآفات الصحة العامة



