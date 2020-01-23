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تعليم

بعد اكتمال القبة الجديدة.. 6 معلومات عن الفرع الدولي لجامعة القاهرة

الخميس 23/يناير/2020 - 05:46 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للفرع الدولي لجامعة القاهرة سيتم الانتهاء منها منتصف عام 2021.

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو قصيرا يظهر فيه اكتمال بناء قبة الفرع الدولي بمدينة السادس من أكتوبر.

وينشر موقع صدي البلد الفرع الدولي لجامعة القاهرة 6 معلومات عن الفرع الدولي لجامعة القاهرة

*يُقام على مساحة 575 فدانًا

*تضم المبنى الرئيسي الذي يشمل قبة الجامعة وبها إدارة البرامج والجامعة.

 * يضم الفرع الدولي مباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى.

*به أول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة تقترب من  1800 متر مربع، والاستاد الرياضي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، ومدينة رياضية ‏ومنطقة ترفيهية بمساحة 100 فدان.

* يضم مبنى لتسكين الطلاب والطالبات على مساحة تصل 2600 متر مربع.

*يضم مجمعًا للمعامل على أحدث المواصفات العالمية، ومجمعا للحضانات العلمية وريادة الاعمال والشركات الناشئة.
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