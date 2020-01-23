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منوعات

حدث كبير.. العلماء يكتشفون علاجا لمرض الزهايمر

الخميس 23/يناير/2020 - 04:19 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اكتشف العلماء أول دواء يمنع ويعالج مرض فقدان الذاكرة "الزهايمر".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتمد العقار الذي يعتقد العلماء أنه قد يعالج فقدان الذاكرة، على زيادة نسبة البروتين يعمل على تنظيف المخ من البروتينات الضارة التي تسبب فقدان الذاكرة والارتباك.

حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت على الفئران المصممة لتطوير المرض المرتبط بالتقدم في العمر أن القوارض لم تظهر عليها أي أعراض بعد حقنها بالمركب.

ويقول الفريق، من كلية لويس كاتز للطب بجامعة تيمبل في ولاية بنسلفانيا، إن النتائج تلقي ضوءًا جديدًا على المرض، مما يبعث على الأمل في أن الدواء قد يبطئ أو يكون مضادا حتى للخرف لدى البشر.

وتشير التقديرات إلى أن 5.7 مليون أمريكي من جميع الأعمار يعيشون بمرض الزهايمر في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.8 مليون بحلول عام 2050.

ويوضح الفريق أن أولئك الذين يعانون المرض لديهم تراكما من نوعين من البروتينات، أميلويد بيتا وتاو، في الدماغ التي تشكل كتل، والتي تخنق وتدمر الخلايا العصبية - مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة والارتباك.
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