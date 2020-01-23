غدا.. مركز تعليم الكبار يناقش إعداد معلمات رياض الأطفال

أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز التعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات العربية والتدريب #ICAST عن انطلاق أقوى دورات إعداد معلمات رياض الأطفال وفقا لنظام التعليم الجديد ( EDU2.0 ) في الفترة من ( 24 - 27 ) يناير 2020 م ، بواقع ( 24 ) ساعة تدريبية.



