غدا.. مركز تعليم الكبار يناقش إعداد معلمات رياض الأطفال

أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز التعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات العربية والتدريب #ICAST عن انطلاق أقوى دورات إعداد معلمات رياض الأطفال وفقا لنظام التعليم الجديد ( EDU2.0 ) في الفترة من ( 24 - 27 ) يناير 2020 م ، بواقع ( 24 ) ساعة تدريبية.
حدد محاور الدورة ومنها (مرحلة رياض الأطفال في نظام التعليم الجديد ( EDU2.0 ) - مواصفات معلمة رياض الأطفال وفقا لنظام التعليم ( EDU2.0 ) - خصائص / احتياجات مرحلة رياض الأطفال - ملامح رياض الأطفال في نظام التعليم ( EDU2.0 ) - المهارات الحياتية وفق أبعاد التعليم الأربعة - المواد المنفصلة في رياض الأطفال - الأنشطة التعليمية في مرحلة رياض الأطفال ، وكيفية التحضير لها - إستراتيجيات تدريس الدراما والأغاني والقصص لأطفال الروضة - الأنشطة الموسيقية المختلفة وأثرها في تنمية قدرات الطفل في مرحلة رياض الأطفال - الذكاءات المتعددة وطرائق استخدامها في مرحلة رياض الأطفال - فنيّات تصميم وانتاج الوسائل التعليمية لأطفال الروضة - المشكلات التي تواجه معلمات رياض الأطفال وكيفية التغلب عليها .