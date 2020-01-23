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تعليم

غدا.. مركز تعليم الكبار يناقش إعداد معلمات رياض الأطفال

الخميس 23/يناير/2020 - 08:09 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســم التعليــم
أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز التعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات العربية والتدريب #ICAST عن انطلاق أقوى دورات إعداد معلمات رياض الأطفال وفقا لنظام التعليم الجديد ( EDU2.0 ) في الفترة من ( 24 - 27 ) يناير 2020 م ، بواقع ( 24 ) ساعة تدريبية.

حدد محاور الدورة ومنها (مرحلة رياض الأطفال في نظام التعليم الجديد ( EDU2.0 ) - مواصفات معلمة رياض الأطفال وفقا لنظام التعليم ( EDU2.0 ) - خصائص / احتياجات مرحلة رياض الأطفال - ملامح رياض الأطفال في نظام التعليم ( EDU2.0 ) - المهارات الحياتية وفق أبعاد التعليم الأربعة - المواد المنفصلة في رياض الأطفال - الأنشطة التعليمية في مرحلة رياض الأطفال ، وكيفية التحضير لها - إستراتيجيات تدريس الدراما والأغاني والقصص لأطفال الروضة - الأنشطة الموسيقية المختلفة وأثرها في تنمية قدرات الطفل في مرحلة رياض الأطفال - الذكاءات المتعددة وطرائق استخدامها في مرحلة رياض الأطفال - فنيّات تصميم وانتاج الوسائل التعليمية لأطفال الروضة - المشكلات التي تواجه معلمات رياض الأطفال وكيفية التغلب عليها .
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