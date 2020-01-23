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توك شو

أشرف زكي يكشف موعد خروج خالد النبوي من المستشفى ..فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 07:29 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
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هاني حسين

كشف أشرف زكي نقيب الممثلين، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي والذي أصيب بأزمة قلبية دخل على أثرها مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

 

وقال  أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن حالة خالد النبوي الصحية جيدة وسيغادر المستشفى اليوم، الخميس.


وأضاف أشرف زكي "خالد النبوي كلفني بتوجيه رسالة شكر  لكل الزملاء والجمهور، وهو بصحة جيدة الآن".


وتابع أشرف زكي "الحالة الصحية إلى الفنان خالد النبوي لا تتطلب تدخل الجراح الدكتور مجدي يعقوب".


وأكمل أشرف زكي "خالد  النبوي كان متواجد في أحد الفنادق القريبة من قصر العيني وشعر بألم في صدره واتجه  إلى قصر العيني وأجرى قسطرة قلبية والامور كلها جيدة".

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