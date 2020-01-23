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برلمان

نشرة البرلمان.. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين بالمزمار والأعلام.. وتحرك برلماني بعد وفاة مريضة بالخطأ

الخميس 23/يناير/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 22 يناير:


احتشد أهالي منطقة المنيب بدائرة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، لاستقبال ودعم  رجل الأعمال و الصناعة محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، رقم (4) رمز القلم، وسط حالة من الترحاب.


تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب الإهمال الطبي الذي شهدته مستشفي الصف بمحافظة الجيزة الثلاثاء، ونتج عنه وفاة مريضة.



استقبلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، وفدا أمريكيا، برئاسة مساعد وزير التجارة الأمريكي جيم سوليفان، ونسرين دجويني مسؤول تجارة الخدمات الرقمية، وكاري إنجرام المُتخصص في تجارة تكنولوجيا المعلومات.


يعتبر قانون التأمينات و المعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدأ تطبيق قانون التأمينات و المعاشات الجديد تطبيقه رسميا فى أول يناير من عام 2020 ، حيث كان ينتظر المصريين تطبيق هذا القانون لما له أهمية كبيرة بالنسبة لهم وما يتضمن من مزايا عديدة لهم تضمن لهم الحصول على حقوقهم بشكل كامل.


أكدت مصادر برلمانية رفيعة، بدء عمليات بناء مبني لمجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة إلي جوار المبني المُخصص لمجلس النواب، وذلك في أعقاب التعديل الدستورى الذي وافق عليه الشعب في إبريل الماضي، الذي يقضي باستحداث غرفة ثانية للبرلمان. 


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