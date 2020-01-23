مفيد فوزي يكشف تفاصيل لأول مرة عن حواره مع مبارك

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه أجري حوارا مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أثناء فترة حكمه، وكشف فوزي تفاصيل لأول مرة عن هذا الحوار.

وأكد مفيد فوزي أنه رفض إعطاء الرئيس الأسبق مبارك الأسئلة التي سوف تطرح عليه، لكى يكون جاهزًا.

وأكد مفيد فوزي، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن مبارك طلب أول سؤال من الحوار فقلت له «ضروري يا فندم انت عايز تعرف أول سؤال».

وتابع مفيد فوزي، أن وزير الإعلام فى هذه الفترة كان صفوت الشريف، وكان متواجد خلال الحوار وعندما سمع ردى على الرئيس مبارك وجدته ينظر لي بتعجب.. وكان يريد أن يقول يعني ايه الرزالة دى يا مفيد.

وأشار مفيد فوزي إلى أنه لم يكن يريد الإفصاح عن الأسئلة التي سوف يسألها ل "مبارك" من أجل استخدام عنصر المفاجأة.