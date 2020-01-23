الدوري الإنجليزي .. ليستر سيتي يكتسح وست هام برباعية على أرضه

فاز فريق ليستر سيتي على نظيره وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف، بملعب " كينج باور" ضمن مباريات الجولة الـ24 بالدوري الإنجليزي.





سجل هارفي بارنيس أول الأهداف في الدقيقة 24 ليعزز بعدها ريكاردو من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.





وأحرز هدف وست هام مارك نوبل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، ثم جاء أيوزي بيريز ليحرز هدفين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 81 و يحرز الرابع بالدقيقة 88.