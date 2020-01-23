AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي .. ليستر سيتي يكتسح وست هام برباعية على أرضه

الخميس 23/يناير/2020 - 12:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
فاز فريق ليستر سيتي على نظيره وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف، بملعب " كينج باور" ضمن مباريات الجولة الـ24 بالدوري الإنجليزي.

سجل هارفي بارنيس أول الأهداف في الدقيقة 24 ليعزز بعدها ريكاردو من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأحرز هدف وست هام مارك نوبل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، ثم جاء أيوزي بيريز ليحرز هدفين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 81 و يحرز الرابع بالدقيقة 88.
 
الفوز عزز رصيد ليستر سيتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بينما يأتى وست هام فى المرتبة السابعة عشر برصيد 23 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة لعشاق الفانتازي.. عدم احتساب هدف فاردي في شباك نوريتش سيتي

تشكيل ناري للفريقين | محرز يقود سيتي وفاردي قائد ليستر

75 دقيقة | مانشستر سيتي يتقدم علي ليستر سيتي 3-1 .. فيديو

5 غيابات عن قمة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ماذا قدم محمد صلاح أمام ليستر سيتي قبل لقاء اليوم في الدوري الإنجليزي؟

فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

بشرى سارة للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي .. تفاصيل

لا تكثرن من مستحضرات التجميل.. هاني الناظر يحذر النساء.. فيديو

الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية .. تفاصيل

بفستان مكشوف الكتف.. درة تتألق بإطلالة بسيطة

أمريكا تطالب تركيا بـ وقف التنقيب في البحر المتوسط فوراً

استشاري يكشف الأسباب الحقيقية لحدوث مشاكل في عضلة القلب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت