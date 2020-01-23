«سلام» سعد لمجرد تحصد 31.6 مليون مشاهدة ..فيديو

حققت أغنية "سلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، 31 مليونا و662 مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أكتوبر الماضي 2019.

جاء ذلك، بعدما حذفت إدارة موقع يوتيوب، أغنية سعد لمجرد، "سلام" بعد 8 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية، لكن يوتيوب أعاد الأغنية مجددًا بعد مرور يوم على الحجب.

وحذفت إدارة يوتيوب الأغنية؛ بسبب شكوى تلقتها من الأمازيغي هشام تلمودي، اتهم فيها سعد لمجرد، بأنه أدرج مقطعا موسيقيا من أغنيته "أكوال سوس" للأول، في أغنية "سلام" للثاني، دون الحصول على موافقته.



