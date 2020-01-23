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محمد كمال: وزير الداخلية وجه بفتح العديد من المنافذ الخاصة بقطاع الأحوال المدنية في القرى

الخميس 23/يناير/2020 - 02:28 ص
الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد كمال
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الكاتب الصحفي محمد كمال، مسئول الملف الأمني بجريدة "الأخبار المسائي"، إن وزير الداخلية وجه بفتح العديد من المنافد الخاصة بقطاع الأحوال المدنية، فضلا عن الخدمات المتعلقة بالجوازات والمرورية.

وأضاف محمد كمال، خلال لقائه في برنامج «الليلة» المذاع على الفضائية المصرية، أن رجال الداخلية يقدمون مجهودات كبيرة جدا لخدمة وراحة المواطنين، وتسهيل عليهم كافة الإجراءات.

ووجهه مسئول الملف الأمني بجريدة الأخبار المسائي، التحية والشكر لرجال وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، مشيرا إلى أن قطاع الأمن الوطني الوطني يقوم بعمليات استباقية للتصدي للارهابين لحفظ الأمن من العمليات الإجرامية و الإرهابية الخسيسة.

وتابع محمد كمال «كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لجهاز الشرطة منذ أن تولى في عام 2014»، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقف في ظهر رجال الشرطة ودائما يدعمهم معنويا، وهناك زيارات للرئيس في قطاع الأمن الوطني ليستمع للضباط.

وشدد على أن لولا وجود رئيس الدولة مع رجال الشرطة لما تحقق الأمن والاستقرار، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يدعم رجال الشرطة بكل ما هو موجود من إمكانيات لتوفير الأمن والأمان للمواطن.
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