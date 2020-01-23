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رياضة

حازم إمام: الثعلب قال لي إما الزمالك وإما عدم لعب كرة القدم للأبد

الخميس 23/يناير/2020 - 05:04 ص
حازم امام
حازم امام
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محمد رشاد
رد حازم نجم الزمالك الأسبق عن سؤال في أي ناد كان سيلعب حال عدم لعبه للفريق الأبيض قائلا :" والدي قال لي إما الزمالك وإلا لن تلعب كرة قدم أبدا".

وقال حازم إمام إنه سعيد بافتتاح قناة الفريق الأبيض الجديدة متمنيا التوفيق لكل العاملين بالقناة متابعا: " لازم قناة الزمالك تتحدث عن النادى والأشياء الجميلة التى بداخله حتى يعرف جميع الناس من هو نادى الزمالك".

وانطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم تبعها عزف النشيد الوطنى ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور لكل المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض خريطة برامج القناة.

وكان المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة صرح أن القناة تعتبر خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك، كما تعتبر القناة جزءا من التعاون بين المجموعة ونادي الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.


وأضاف صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية،  ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هي السهرات الرياضية فهناك برنامج "سهرة مع المستشار"، وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور و كريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

وخلال اليوم هناك عدد من البرامج المميزة، منها "ملوك الصالات"، تقديم نيرة الأحمر، والذي يحمل كثيرا من أخبار الألعاب الجماعية، وبرنامج "أخبارنا"، من تقديم فرح على، ويقوم بتغطية الأخبار الرياضية فى مصر بصفة عامة، وكذلك المرور علي المنشور علي السوشيال الميديا الرياضية،  كما يقدم شادي عيسي "برنامج 1911"، و الذي يستعرض الأحداث الجارية و يستدعي مثيلتها من أحداث ماضية مرت على نادي الزمالك و جماهيره، كذلك ينضم برنامج بعنوان "وان تو"، و تقدمه نيرفانا العبد و يستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في اللعبات المختلفة فيحكي عن حياتهم العامة و اجتماعياتهم و بطريقة مميزة.

وتقدم القناة العديد من المباريات الهامة في المسابقات المحلية والدولية  والتي يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها في حينه.

وأشار المتحدث باسم الشركة المتحدة المهندس حسام صالح إلى أن قيادات الشركة و مجلس إدارة نادي الزمالك يتشاورون في المحتوي الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.

والجدير بالذكر ان القناة تستخدم تردد 11449 افقي علي النايل سات و تحت اسم الزمالك الرياضية

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