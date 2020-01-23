مستوحاة من مصر القديمة.. مجموعة زهير مراد لـ ربيع 2020 بـ روح فرعونية ..صور

أطلق مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد مجموعة من الفساتين الحديثة لربيع 2020، واعتمد فيها على أنها مستوحاة من مصر القديمة.





نشرت مجلة فوج العالمية المجموعة كاملة، وتخطى عددها 70 قطعة مميزة، اعتمد فيها زهير على مصر القديمة، مستخدما كل الألوان التي كانت شائعة حينها كالأحمر، الأسمر، الأزرق، والأكثر شهرة الذهبي.





واستخدم زهير أيضا الرموز المصرية القديمة، كالجعارين، والزخارف الفرعونية، الثعابين، نبات اللوتس، وكل الرموز المصرية القديمة بكل أشكالها وأحجامها، سواء في القماش أو الحلي، واشتركت العارضات في ارتداء حذاء ذهبي.





العديد من مصممي الأزياء اعتمدوا على الحضارة المصرية القديمة في تصميماتهم، ولكن زهير مراد كان مختلفا جدا -على حد وصف النقاد- هذه المرة، سواء الأزياء كالفساتين او المكونة من قطعتين كسترة وسروال.





واعتمد زهير في هذه المجموعة على استخدام أغلى الخامات كالجاكار الذهبي، والزخارف الذهبية المستخلصة من ذهب حقيقي.