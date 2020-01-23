محمد سعفان: أصحاب العمل ملزمون بصرف العلاوات طبقا لقدراتهم المالية.. فيديو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدور النقابي أًصبح مفعلا بعد صدور قانون المنظمات النقابية في 2017، موضحا أنه تم تعديل القانون بناء عن طلب لتعديل القانون القديم بعد الاطلاع على الملاحظات.





وأَضاف محمد سعفان خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» أنهم بالفعل نجحوا في إصدار القانون، وهو يعالج كل الملاحظات الخاصة بمنظمات العمل الدولية والمخالفة الكاملة لكل الاتفاقيات الدولية وأحدثت ارتياح لدى المنظمة.





وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم إجراء الانتخابات بعد 12 عاما في مايو 2018، وكانت العمال ينتظرون هذه الانتخابات داخل القطاع العمالي، مؤكدا أن الانتخابات كانت رائعة، واختيار التوقيت جاء في رمضان وهذا كانت مدة إلزامية.





وأشار إلى أنهم كانوا متخوفين أن يحدث خلل في الانتخابات بسبب التوقيت، ولكنه يقدم كل الشكر لمدريات القوى العاملة على مستوى الـ 27 محافظة، على نجاحهم في خروج الانتخابات بشكل مشرف يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.



