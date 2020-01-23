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لن نعود للخلف.. طارق شوقي: لا شهادة لطالب لم يتعلم حتى ولو بعد 20 سنة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:56 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه مع إدخال التكنولوجيا في الامتحانات انخفض معدل الغش إلى 2% بدلا من 90%.

وأضاف طارق شوقي، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "من يحصل على شهادة إتمام المرحلة الثانوية يجب أن تعكس مهارة حقيقية ولن نعطي شهادة لأي طالب لا تعكس مهارة الطالب الحقيقية".

وتابع طارق شوقي "قبل تطوير التعليم لم يكن هناك تعلم في البداية ولكن التعليم كان قائما على الحفظ فقط وليس الفهم والتفكير والتأمل".

وأكمل طارق شوقي "المنهج هو مجموعة نواتج تعلم، ونرغب في قياس تعلم الطالب بأسئلة ولكن الطالب يذاكر المعلومات المتواجدة في الكتاب  فقط".

ولفت طارق شوقي "لن نعود للخلف مجددا ولن نعطي شهادة لأي طالب لم يتعلم حتى ولو قعد 20 عاما".


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