لن نعود للخلف.. طارق شوقي: لا شهادة لطالب لم يتعلم حتى ولو بعد 20 سنة

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه مع إدخال التكنولوجيا في الامتحانات انخفض معدل الغش إلى 2% بدلا من 90%.

وأضاف طارق شوقي، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، " من يحصل على شهادة إتمام المرحلة الثانوية يجب أن تعكس مهارة حقيقية ولن نعطي شهادة لأي طالب لا تعكس مهارة الطالب الحقيقية".

وتابع طارق شوقي " قبل تطوير التعليم لم يكن هناك تعلم في البداية ولكن التعليم كان قائما على الحفظ فقط وليس الفهم والتفكير والتأمل".

وأكمل طارق شوقي " المنهج هو مجموعة نواتج تعلم، ونرغب في قياس تعلم الطالب بأسئلة ولكن الطالب يذاكر المعلومات المتواجدة في الكتاب فقط".

ولفت طارق شوقي " لن نعود للخلف مجددا ولن نعطي شهادة لأي طالب لم يتعلم حتى ولو قعد 20 عاما".



