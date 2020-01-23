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رياضة

طارق سليم مديرا فنيا جديدا لكرة السلة بنادي الزمالك

الخميس 23/يناير/2020 - 02:12 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عن تعيين جهاز فنى جديد لفريق كرة السلة بقيادة الكابتن طارق سليم مدير فني وكابتن هشام ابو سريع مدرب عام والكابتن على الجناينى مدرب.

ووجه أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة الشكر لعصام عبد الحميد المدير الفنى السابق صائد البطولات والحاصل على بطولة الدورى مؤخرا والشكر لعلاء عبدون الذي تولى المهمة خلفا للكابتن عصام وفاز فى مباراتين.

وأشار إلى أن مجلس الادارة برئاسة المستشار مرتضى منصور يدعم بكل الثقة الجهاز الفنى الجديد واللاعبين على البطولتين القادمتين الدورى العام والافروليج (بطولة افريقيا للاندية) وأن المجلس يحث الجماهير العظيمة المخلصة للنادى الابيض بالوقوف خلف الفريق للحصول على البطولات.

وفيما يخص ملف الاحتراف والانتقالات الشتوية لفريق السلة، أضاف أنه سوف يجتمع بالجهاز الفنى والادارى وسوف يتم التنسيق على قدوم محترف يشبع رغبة الزملكاوية للحصول على البطولات.
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