وزير القوى العاملة يكشف عن تفاصيل مشروع الربط الإلكتروني مع دول الخليج ..فيديو

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تفاصيل مشروع الربط الإلكتروني بين مصر ودول الخليج، موضحا أن مشروع الربط الإلكتروني بدايته كانت مع دولة الأردن وأثبت نجاحا كبيرا.





وأكد محمد سعفان، في لقائه في برنامج «المواجهة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من مشروع الربط الإلكتروني القضاء على الفساد الخاص بعقود العمل الوهمية، موضحا أنه ستتم مخاطبة كل آليات ووزارات العمل من خلال المنظومة.





وأوضح وزير القوى العاملة، أن اكتمال مشروع الربط الإلكتروني مع الأردن، وجارٍ إطلاقه مع الكويت والإمارات والسعودية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تدرس الآن الآليات وحصل زيارات متبادلة ليكون هناك نوع من الربط.





وأشار إلى أنه سيكون هناك اعتماد لهذه طلبات العمالة من خلال مكتب العمالي أو السفارة المصرية، وبعدها تسلم هذه الموافقة للجهات العمالية المعنية في الدولة المتقدمة للطلب، ويبدأ صاحب العمل في اختيار العمالة المطلوبة، ويتم تسليم العقود من خلال الوزارة.





ولفت إلى أن أسباب تأخر صدور قانون العمل الجديد بسبب الملفات التشريعية في مجلس النواب، وبالتالي خروج تشريعات كثيرة وتقديم بعض التشريعات عن الاخرى، موضحا أنه في الآونة الأخيرة أصبح في القائمة المنتظرة ، وسيتم عرضه خلال هذه الدورة للمجلس.