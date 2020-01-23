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أخبار العالم

السعودية: ندعو جميع الأطراف لضبط النفس وتغليب المصلحة الشعب الليبي العليا

الخميس 23/يناير/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دانت المملكة العربية السعودية أمس، الأربعاء، التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي أدت إلى انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإلى زيادة حدة التصعيد العسكري وإطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي. 

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

وقال المعلمي: "نجدد على التأكيد على موقف السعودية متمثل في مساندة الشعب الليبي واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية".

وتابع: "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف النزاع وحل الأزمة بالحوار والحلول الدبلوماسية".
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