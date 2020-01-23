ضحية مستريح البحيرة: أعطيته 500 ألف جنيه وحصلت منه على 7500 جنيه.. فيديو

قال شريف الشريف، أحد ضحايا مستريح البحيرة، إنه تعرض للنصب من قبل مواطن يتاجر فى أدوات التجميل.





وأضاف شريف الشريف، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا النصاب يعمل في تشغيل الأموال منذ عامين، وكان كل شيء يسير بشكل جيد.





وأشار شريف الشريف، إلى أن المتهم فى القضية يقوم بتجميع الأموال من المواطنين ويتاجر في ادوات التجميل.





ولفت شرف الشريف، إلى أنه كان يحصل على أرباح كل ستة أشهر من دون تحديد قيمة، وأنه حصل على مبلغ 7 آلاف ونصف فى أيام قليلة.

وأضاف الضحية، أنه أعطى النصاب 500 ألف جنيه، كنت انتظر الحصول على الأرباح.