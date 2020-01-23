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رياضة

اخبار الرياضة.. إكرامي يوجه رسالة قوية إلى صالح جمعة.. مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب

الخميس 23/يناير/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم الأربعاء، عددا من أخبار الرياضة والأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :


- حرص إكرامى الشحات حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، على توجيه نصيحة لصالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين اللاعب والسويسرى رينه فايلر المدير الفني للفريق.


- كشف مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، تفاصيل آخر مكالمة هاتفية جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منذ 7 سنوات.


- يقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة انطلاق قناة الزمالك والتى تحدد انطلاقها بعد قليل، عبر قمر النايل سات.


- وضع مسئولو نادى مصر المقاصة إيهاب جلال على قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد إقالة أحمد حسام ميدو عقب الهزيمة أمام بيراميدز أمس فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.
تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية


- رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على بيان النادي الأهلي، بشأن منصب الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء الذي منحه الأهلي إليه منذ عامين.


- نفى مشهور جودت المدير الإداري لنادي إف سي مصر، الشائعات المتداولة عن اقتراب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، من شراء النادي.
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