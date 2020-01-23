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فن

بمساعدة أشقائه.. محمد دياب يحقق حلم والده

الخميس 23/يناير/2020 - 04:41 ص
محمد دياب
محمد دياب
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج والمؤلف محمد دياب تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن حلم حققه لوالده بمساعدة شقيقه خالد وشيرين وهو إصدار أول كتاب شعري لوالده تحت عنوان "نجن والقمر". 

وقال محمد دياب : "فيه تفسير بسيط إن إحنا التلاتة طلعنا مؤلفين ومخرجين وعندنا شغف بكل أشكال الفنون، إننا أولاد عبد الحميد ‏دياب، بابا هو الفنان الأصلي في العيلة، الرسام والشاعر والمؤلف، والدكتور في زمن آخر وظروف تانية بابا كان هيختار يبقى شاعر ‏و بس، إنما كالعادة ظروف الحياة مش بتخلي معظم الناس تاخد الاختيارات اللي حبينها".‏

وأضاف محمد دياب قائلا : " محدش فينا إحنا التلاتة اتخرج من كلية فنية بس لما واحد ورا واحد فينا قرر يسيب شغله اللي درسه عشان نجري ورا شغفنا ‏كان بابا في ضهرنا وساعد إنه يخلق ظروف تخلينا نقدر نحقق أحلامنا اللي هو مقدرش يحققها. الكتاب ده حلم مؤجل من سنين، ‏أشعار مكتوبة علي روشتات وورق مناديل وفواتير وتذاكر مترو، وورق جرايد".‏

وأوضح محمد دياب قائلا : " فيها اللي اتكتب وبابا في الكلية وعلى الجبهة في 73 وفيها اللي اتكتب من شهر، فيها اللي عن مصر وسوريا ‏وفلسطين والعراق والسودان. مفيش هدية شوفنا إننا نقدمها لبابا أحلى من إننا نجمع اللي كتبه ونشاركه مع الناس عشان يتعرفوا على ‏الإنسان العظيم اللي هو أبونا، محمد وخالد وشيرين دياب".

وأشار محمد دياب قائلا : " للي يحب يشاركنا توقيع الديوان يوم 26 يناير الساعة 5 معرض الكتاب، دار دوّن".‏
بمساعدة أشقائه.. محمد دياب يحقق حلم والده
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