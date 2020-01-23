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توك شو

أخبار التوك شو.. الإرهابي محمد ناصر يهاجم قطر: «خرّاج» في المنطقة..وهاني الناظر يحذر من رسم الحنة والتاتو وحلق الأنف

الخميس 23/يناير/2020 - 08:17 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، الأربعاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

علق الإعلامي أحمد موسى، على مظاهرة الحب لـ  رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي  للبرلمان الأورومتوسطي في قرية البكباشي بالجيزة، مع بداية جولته الانتخابية في دائرة الجيزة.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي محمد ناصر كان يهاجم قطر في مصر قبل السفر إلى الخارج وتلقى التمويل من قطر وتركيا.

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي أصبحت مطمئنة، مؤكدا أنه قام بعملية  لـ تركيب دعامة بالقلب أمس معقبا: "المسألة شوية وقت وهيخرج". 


قال  مختار نوح  المفكر السياسي، إن  الإرهابي يحيى موسى استقطب الكثير من الشباب  لتنفيذ العمليات الإرهابية في مصر وهو يدير العمليات الإرهابية من تركيا .


أكد الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري أن مصر حريصة على اتفاق مستدام وعادل لجميع الأطراف في قضية سد النهضة بحيث يضمن حقوق كل دولة وليس الجانب المصرى فقط.

حذر الدكتور هاني الناظر  أستاذ الأمراض الجلدية، من ظاهرة رسم الحنة والتاتو لأنها تسبب مشاكل كثيرة، والتهابات وحروق على الجلد.
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