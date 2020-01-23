هل تلزم الحكومة الشركات بصرف العلاوات الخاصة؟.. وزير القوى العاملة يجيب

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إننا نسعى دائما لإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص لضمان صرف العلاوات الخاصة، موضحا أن أهم بند في الاتفاقيات طبقا للقدرة المالية والاقتصادية للمنشأة.





وأضاف محمد سعفان، في لقائه في برنامج «المواجهة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الرئيسي هو استمرارية المنشآت الاقتصادية، مؤكدا أن استمرارية المنشآت الاقتصادية تعود على العامل بطريق مباشر وغير مباشر.





وأوضح وزير القوى العاملة، أن تحمل أصحاب الأعمال فوق طاقته الاقتصادية لا يستطيع الاستمرار وبالتالي يتوقف، مضيفا أننا نلزم أصحاب العمل بصرف العلاوات طبقا لقدراتهم المالية.



