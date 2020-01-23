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أخبار العالم

استطلاع للرأي: 44% من الشعب الأمريكي يؤيد عزل ترامب

الخميس 23/يناير/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" الإخبارية، أن 44% يؤيدون مساعي الديمقراطيين بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وبدأت أول أمس، الثلاثاء، جديًا ثالث محاكمة لرئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة، فيما صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة 3 اقتراحات لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر، بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الإدارة والميزانية.

وقال الاستطلاع إن 77% من الشعب الأمريكي يطالبون بوجود شهود خلال محاكمة عزل الرئيس. 

ويطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل ترامب من منصبه، بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة.

وينفي ترامب الذي تعرض للمساءلة الشهر الماضي في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس ارتكاب أي أخطاء، ويصف مساءلته بأنها "خدعة حزبية" لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.

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