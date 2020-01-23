بعد دفاع جمال عيد عنهم.. ننشر السجل القضائي للعناصر الإخوانية المحبوسة





وحصل "صدى البلد"، على السجل الإجرامي بعض العناصر الإرهابية المحبوسة الذى يقوم جمال عيد بالدفاع عنهم.





ويأتى فى مقدمة تلك العناصر اسراء خالد محمد والمحكوم عليها بالسجن لمدة ١٨ عاما فى القضايا أرقام ٢٦/٢٠١٦ و٤٠/٢٠١٦ و٣٩/٢٠١٢ جنايات عسكرية غرب القاهرة "الانضمام لجماعة إرهابية وإحراز سلاح ومتفجرات والاشتراك فى تفجير نادى القضاة ببنى سويف ".





وأحمد صبرى على ناصر ابوسليم والمحبوس فى القضية رقم ٩٥٠/٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا "ولاية سيناء".





وايمن موسى والمحكوم عليه بالسجن لمدة ١٥ عام فى القضية رقم ١٠٣٥٢/٢٠١٣ جنح الازبكية الاشتراك مع آخرين فى أعمال عنف بميدان رمسيس عقب فض اعتصام رابعة المسلح.