AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد دفاع جمال عيد عنهم.. ننشر السجل القضائي للعناصر الإخوانية المحبوسة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:43 ص
جمال عيد رئيس الشبكة
جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
Advertisements
مصطفى رماح
يواصل جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، دفاعه عن العناصر الإرهابية المحبوسة على ذمة قضايا وترويج الشائعات والأكاذيب.

وحصل "صدى البلد"، على السجل الإجرامي بعض العناصر الإرهابية المحبوسة الذى يقوم جمال عيد بالدفاع عنهم.

ويأتى فى مقدمة تلك العناصر اسراء خالد محمد والمحكوم عليها بالسجن لمدة ١٨ عاما فى القضايا أرقام ٢٦/٢٠١٦ و٤٠/٢٠١٦ و٣٩/٢٠١٢ جنايات عسكرية غرب القاهرة "الانضمام لجماعة إرهابية وإحراز سلاح ومتفجرات والاشتراك فى تفجير نادى القضاة ببنى سويف ".

وأحمد صبرى على ناصر ابوسليم والمحبوس فى القضية رقم ٩٥٠/٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا "ولاية سيناء".

وايمن موسى والمحكوم عليه بالسجن لمدة ١٥ عام فى القضية رقم ١٠٣٥٢/٢٠١٣ جنح الازبكية الاشتراك مع آخرين فى أعمال عنف بميدان رمسيس عقب فض اعتصام رابعة المسلح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ادعى اضطهاد الصحفيين.. جمال عيد يروج الشائعات والاكاذيب

بسبب نشره للشائعات.. رواد مواقع التواصل يهاجمون جمال عيد

اللى يدفع أكتر.. نشطاء يسخرون من جمال عيد بعد مطالبته بالإفراج عن الإرهابي أيمن موسى

بعد دفاعه عن الدواعش.. نشطاء السوشيال لـ جمال عيد: خايفين تطالب بالإفراج عن البلتاجي والعريان وبديع

ترشيحاتنا

أحمد موسى : هذا الإرهابي هو جوكر تركيا الداعي لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.. فيديو

نبيل الحلفاوي يعلق على عودة تركي آل الشيخ لرئاسة الأهلي الشرفية

الرئيس الجزائري يفتح النار على تركيا: ما يحدث في ليبيا حرب بالوكالة

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

بملابس عادية وماكياج ناعم .. هنا الزاهد فى إطلالة عفوية..شاهد

بالأبيض والأسود وجلد النمر.. إليسا تخطف القلوب فى إطلالة جديدة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت