بفستان أسود قصير.. نوال الزغبي بإطلالة عصرية في باريس

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة فى باريس.
تألقت نوال الزغبى فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة باللون الأسود، وذا أكمام طويلة، واتسم الجزء العلوى من التصميم بالفرو.
فيما أكملت نوال الزغبى إطلالتها بقفزات جلد ذات اللون الأسود، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
ومن الناحية الجمالية، فاعتمدت نوال الزغبى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.