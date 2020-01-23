أبو مازن لـ ماكرون: نطالب أوروبا بالضغط على إسرائيل لإنقاذ السلام

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتكثيف الجهود الأوروبية لإنقاذ عملية السلام بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي.





وقال بيان أصدرته الرئاسة الفلسطينية ونشرته وكالة "وفا"، أمس الأربعاء، "عباس أعرب عن شكره للرئيس الفرنسي على مواقف بلاده الداعمة لإحلال السلام وفق حلّ الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي»، ولمواقفها الداعمة لفلسطين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية".





كما أكّد الرئيس الفلسطيني، بحسب البيان، أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه جراء التعنّت الإسرائيلي، خاصة بعد مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح الاحتلال، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد للعملية السياسية".





ووصل ماكرون إلى القدس الأربعاء تلبية لدعوة من إسرائيل التي تحيي الخميس الذكرى الـ 75 لتحرير معسكر "أوشفيتز" النازي بحضور نحو 40 زعيمًا آخر من حول العالم. لكنّ ماكرون هو الوحيد الذي اختار زيارة رام الله من بين سائر رؤساء الدول الكبرى الذين وصلوا إلى إسرائيل.





وبحسب بيان الرئاسة الفلسطينية فقد أعرب عباس أمام الرئيس الفرنسي عن أمله في "اعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحلّ الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين".



