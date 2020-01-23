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أخبار العالم

بسبب الظروف الجوية.. جاريد كوشنر يلغي زيارته لإسرائيل

الخميس 23/يناير/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ألغى جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته التي كانت مقررة إلى إسرائيل يوم الأربعاء لتأخر رحلته من "دافوس" بسبب الظروف الجوية.

وكان من المقرر أن يحضر كوشنر مأدبة عشاء في منزل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بمناسبة مؤتمر معاداة السامية. كما كان من المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني جانتس لمناقشة خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".

 ونقلت قناة 13 الإسرائيلية عن مسئول أمريكي بارز قوله: "البيت الأبيض يعارض ضم إسرائيلي في الضفة الغربية، قبل نشر خطة السلام الأمريكية".

وقالت تقارير إنه من المقرر أن يتخذ ترامب قرارا بشأن "صفقة القرن" في الأيام القريبة المقبلة ما إذا كان سيعرض "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس.

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