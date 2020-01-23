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فن

على شاطئ البحر.. إيمان العاصى تشعل السوشيال ميديا

الخميس 23/يناير/2020 - 02:16 ص
ايمان العاصي
ايمان العاصي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ايمان العاصي، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت إيمان العاصي، بالصورة بإطلالة جريئة بارتدائها روب أزرق أثناء جلوسها على شاطئ البحر خلال قضاء عطلتها.

واعتمدت إيمان العاصي على الظهور من دون ميك أب علي وجهها لإبراز ملامحها الجذابة.

وعلقت إيمان العاصي على الصورة، "اغاني الحب القديمة لا تزال لها أجمل الخطوط" ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "القمرايه" و "ربنا يحميكي" و " الحب كله" و "الازرق يليق بيكي" و "جميل جمال".

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، حكاية "كله بالحب"، بجانب الفنان شريف سلامة، وذلك ضمن سلسلة حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، وقد حققت الحكاية نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضها.
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