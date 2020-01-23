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رياضة

أمير مرتضى يكشف الفارق بين كارتيرون وجروس ويعدد أهمية قناة الزمالك

الخميس 23/يناير/2020 - 04:41 ص
أمير مرتضي
أمير مرتضي
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ياسمين تيسير
كشف أمير مرتضي المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن أهمية قناة نادي الزمالك والتي انطلقت مساء أمس.

وأكد أمير مرتضي في تصريحات لـ قناة " الزمالك أن لاعبي الفريق كانوا في معاناة طوال الفترة الماضية من انتشار الاخبار المغلوطه عنهم بشأن رحيلهم عن الفريق أو تغيبهم عن المشاركة في التدريبات مشددا أن قناة الزمالك ستكون المنبر الأول لتصحيح جميع الاخبار المغلوطة.


وأضاف أمير مرتضى أن القناة تسعى لنقل الاخبار بشكل صحيح بالاضافة لانها ستحرص على نبذ التعصب.

أما عن رأيه في باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق فأكد أنه مدرب كفء ومميز ويخطط بشكل جيد لخدمة مصلحة الفريق مشددا ان كريستيان جروس المدير الفني الاسبق كان يسعى لحصد بطولة او اثنين دون النظر لمصلحة اللاعب او الفريق او بناء فريق قوي يعتمد عليه لمواسم.
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