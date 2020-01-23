أحبك يا أبي.. إيمي طلعت زكريا تذكر جمهورها بوالدها.. شاهد





وعلقت ايمي طلعت زكريا على الصورة قائلة "إليك يا أبي إليك يا سندي في هذه الحياة، إليك يا من زرعت فيّ طموحًا صار يدفعني نحو الأمام إلى مستقبل ناجح أحبك يا أبي".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "اللهم اسكنه فسيح جناتك" و " ربنا يرحمة ويغفر له" و " كان فنان جميل ربنا يرحمة ويصبرك ".





يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.





وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها بصورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.