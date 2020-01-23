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أخبار البلد

شبلي تلحمي في حوار لـ الأهرام: غزو العراق 2003 أضر بأمن الخليج والشرق الأوسط وجلب القاعدة وداعش

الخميس 23/يناير/2020 - 03:06 ص
الدكتور شبلى تلحمى
الدكتور شبلى تلحمى
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صدى البلد
نشر الأهرام اليوم حوارا هاما أجراه الكاتب الصحفى البارز إبراهيم السخاوى متخصص الشئون الدبلوماسية مع الدكتور شبلى تلحمى رئيس برنامج "أنور السادات"للسلام والتنمية وزميل معهد سياسات الشرق الأوسط بمؤسسة بروكينجز فى واشنطن والذى أكد أن غزو العراق 2003 أضر بأمن الخليج والشرق الأوسط وجلب القاعدة وداعش.

وأشار "تلحمى"، خلال الحوار، إلى أن الأزمة الأمريكية الايرانية الحالية والتى تجلت مع مقتل قاسم سليمانى قد تضع المنطقة في منحدر نحو حرب غير مرغوب فيها. 

وأوضح رئيس برنامج السادات للسلام والتنمية ان إدارة ترامب أوجدت صيغة دينية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأدخلتنا في معادلة صفرية لا تخلق سوى مواجهة حتمية.

وشدد تلحمى على أن الخلاف بين حماس وفتح أدى لانقسام عميق داخل الحركة الفلسطينية وأضر بالقضية.

وكشف أن أطروحة "هانتجتون" حول صدام الحضارات تمثل خطورة كبيرة إذا تعاملنا معها كمدرسة فكرية مضيفا أن ظهور النزعة القومية المتطرفة يمثل تحديا للصورة التى رسمها "فوكوياما" فى أطروحته حول " "نهاية التاريخ".
شبلي تلحمي في حوار لـ الأهرام: غزو العراق 2003 أضر بأمن الخليج والشرق الأوسط وجلب القاعدة وداعش
شبلي تلحمي في حوار لـ الأهرام: غزو العراق 2003 أضر بأمن الخليج والشرق الأوسط وجلب القاعدة وداعش
شبلي تلحمي في حوار لـ الأهرام: غزو العراق 2003 أضر بأمن الخليج والشرق الأوسط وجلب القاعدة وداعش
شبلي تلحمي في حوار لـ الأهرام: غزو العراق 2003 أضر بأمن الخليج والشرق الأوسط وجلب القاعدة وداعش
شبلي تلحمي في حوار لـ الأهرام: غزو العراق 2003 أضر بأمن الخليج والشرق الأوسط وجلب القاعدة وداعش
شبلي تلحمي في حوار لـ الأهرام: غزو العراق 2003 أضر بأمن الخليج والشرق الأوسط وجلب القاعدة وداعش
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