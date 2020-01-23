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فن

بعد تصريحاتها المثيرة.. رانيا يوسف تكشف حقيقة تلقيح ابنتها بالخطأ

الخميس 23/يناير/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حقيقة تصريحها المثير للجدل حول فكرة مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" الذى يناقش قضية تلقيح الفتاة بالخطأ. 

وقالت رانيا يوسف خلال لقاء تلفزيوني إن كل ما أثير حول تصريحي فى برنامج الإعلامية لميس الحديدى غير صحيح، وقلت نصا إن هذه الواقعة لم تحدث فى مصر. 

وأضافت رانيا يوسف أنه تم توجيه سؤال لى ماذا لو حصل ذلك لبنت من بناتك فكان ردى "ده صعب حدوثه فى مصر، ولكن إذا حدث سأقف بجوارها وهنقذها بأي شكل من الأشكال". 

وكانت رانيا يوسف أثارت كثيرا من الجدل حول هذا الأمر حيث تردد أنها من الوارد أن يحدث هذا الموقف فى مصر وأنه يمكن أن تتعرض له الفتيات. 

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من فورمات أجنبية وهو بطولة رانيا يوسف واسماء ابو اليزيد واحمد مجدى ومحمد كيلانى.   
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