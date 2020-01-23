أكد نائب قائد عمليات دول التحالف في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق الجنرال أليكس جرينكويتش، أن الميليشيات المسلحة المدعومة من طهران أصبحت تشكل خطرا أكبر من تنظيم داعش الإرهابي.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن جرينكويتش، في حديث للصحفيين مساء اليوم الأربعاء، قوله إنه : "من المبكر استخلاص نتائج عملية القضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني"، مشيرًا إلى أن تصويت البرلمان العراقي على قانون إخراج القوات الأمريكية لم يحظ بموافقة الأطراف العراقيين كافة، وخصوصا من قبل الجانبين الكردي والسني.



وفيما يتعلق باستراتيجية القضاء على "داعش"، اعتبر جرينكويتش أن ملاحقة خلاياه هي في صلب المهمات التي مازالت مرتبطة بعمليات القوات الأمريكية التي تنفذها بالتنسيق مع الحلفاء في الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية و"قوات سوريا الديمقراطية".

وكشف أن "داعش" ما زال ينشط في وسط وادي نهر الفرات في سوريا امتدادا إلى الحدود العراقية، في مناطق ذات غالبية سنية.

وتابع أن التنظيم مازال يشكل خطرا حقيقيا وأنه لا ينبغي وقف العمليات ضده والضغط عليه كي لا تتاح له فرصة الظهور مجددا، وذكر أن القوات الأمريكية مستمرة وبالتنسيق مع "قسد" في حماية أجزاء من البنى التحتية الأساسية وخصوصا في حقول النفط في شرق سوريا.