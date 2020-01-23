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فن

هايدي محمد تكذب برنامج ذا فويس كيدز وترد بقوة على عاصي الحلاني ..فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 06:54 ص
هايدى محمد وعاصى
هايدى محمد وعاصى الحلانى
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أحمد إبراهيم
كشفت المتسابقة والطفلة هايدي محمد، عن أن كل ما تردد حول إبلاغها إدارة برنامج "ذا فويس كيدز"، أنها تظهر بالبرنامج كنوع من التقدير لمشاركتها فقط وذلك بعد اختيار كل مدرب من ثلاثة "نانسى عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي" فريقه المكون من 15 متسابقا لم يحدث وغير صحيح.

وأضافت "هايدى"، فى لقاء لها عبر برنامج "et بالعربى"، أن كل ما تردد حول خروجى من البرنامج أمر غير صحيح ولم يحدث حيث لم يتحدث معى أى شخص من إدارة البرنامج حول إمكانية مشاركتى دون اختياري من جانب المدربين الثلاثة. 

وأشارت هايدى محمد إلى اننى قررت ارد على المطرب عاصى الحلانى الذى دافع عن إدارة البرنامج، مؤكدا أن البرنامج يتيح فرصة الى المواهب حتى اللحظات الاخيرة وحتى بعد اختيار المتسابقين.  

كان عاصي الحلاني قد ذكر في تسجيل صوتي أذاعه برنامج MBC Trending أن البرنامج حدد هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، ولذلك لم يستطيعوا اختيار هايدي بعد اكتمال كل الفرق، لافتا الانتباه إلى أن هذه المشكلة عادة ما تتكرر في كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال.
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