AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن.. موقف محرج لـ مي عز الدين مع طبيبها.. إيمان العاصي بإطلالة مثيرة.. رقصة محمد رمضان تحت الماء

الخميس 23/يناير/2020 - 07:46 ص
مى عز الدين
مى عز الدين
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
 

 بعد إصابة عايدة عبد العزيز بالزهايمر.. كرمها جمال عبد الناصر وتركت التدريس من أجل التمثيل

استطاعت الفنانة عايدة عبد العزيز أن تصنع لنفسها تاريخا فنيا ربما لم تستطع أى ممثلة اخرى أن تصنعه خاصة فى اللون الفني الذي كان يبرز إمكانياتها الفنية وقدرتها على التلون والتنوع في الأدوار وبالرغم من تقديمها عدد من الأدوار الشر بسبب ملامحها الحادة إلا أنها لم تكرر نفسها ومنذ أيام قليلة خرجت علينا عايدة عبد العزيز بصدمة كبيرة لجمهورها لتعلن عن توقفها التمثيل تماما موجه اللوم الى الوسط الفنى لعدم السؤال عليها خاصة أنها تعرضت للإصابة بمرض الزهايمر.

 

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج مع طبيبها المعالج ..صور

تعرضت الفنانة مى عز الدين لموقف محرج مع طبيبها الخاص وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بسبب قصر قامتها.

 

اللت والعجن.. نبيل الحلفاوي يهاجم منتقدي قرار الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية

علق الفنان نبيل الحلفاوي علي بيان النادي الأهلي حول الرئاسة الشرفية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية.

 

الشعر يبرز مفاتن المرأة.. فنانة شهيرة تكشف تمسكها بالحجاب ..فيديو

كشفت الفنانة الكويتية سماح عن سر رفضها ثلاثة أعمال فنية تم عرضها عليها؛ بسبب ارتدائها الحجاب، مؤكدة أنها لن تقدم أعمالا لا تتناسب مع حجابها.

 

على شاطئ البحر.. إيمان العاصى تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة ايمان العاصي، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيمان العاصي تنشر صورة جديدة بصحبة ابنتها ريتاج

إيمان العاصي برفقة شقيقتها في عيد ميلادها

شاهد.. إيمان العاصى تودع 2019 بإطلالة صيفية

إيمان العاصى تتألق بفستان قصير يبرز أنوثتها

بعد أنباء إصابتها بالزهايمر.. أشرف زكي يوضح حقيقة تجاهل عايدة عبد العزيز

بـ روب أسود.. إيمان العاصي تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

ترشيحاتنا

موقف محرج.. ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم ويتعرض لـ «علقة سخنة» ..فيديو

فيلسوف الإرهاب.. عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن الإخواني سيد قطب

حدث كبير.. العلماء يكتشفون علاجا لمرض الزهايمر

تجربة مثيرة وممتعة.. كارتيرون: أعجبت بالزمالك وأنا أقود الأهلي

اخبار الرياضة.. إكرامي يوجه رسالة قوية إلى صالح جمعة.. مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب

مجدي عبد الغني: ميدو لم يفشل مع المقاصة.. والزمالك أضاع الدوري ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها

اعتراف غريب يثير قضية الفلسطينية «إسراء غريب» من جديد.. تفاصيل

مختبئين في أماكن غريبة.. شاهد لحظات القبض على عمالة مخالفة في السعودية