اخبار الفن.. موقف محرج لـ مي عز الدين مع طبيبها.. إيمان العاصي بإطلالة مثيرة.. رقصة محمد رمضان تحت الماء

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

بعد إصابة عايدة عبد العزيز بالزهايمر.. كرمها جمال عبد الناصر وتركت التدريس من أجل التمثيل

استطاعت الفنانة عايدة عبد العزيز أن تصنع لنفسها تاريخا فنيا ربما لم تستطع أى ممثلة اخرى أن تصنعه خاصة فى اللون الفني الذي كان يبرز إمكانياتها الفنية وقدرتها على التلون والتنوع في الأدوار وبالرغم من تقديمها عدد من الأدوار الشر بسبب ملامحها الحادة إلا أنها لم تكرر نفسها ومنذ أيام قليلة خرجت علينا عايدة عبد العزيز بصدمة كبيرة لجمهورها لتعلن عن توقفها التمثيل تماما موجه اللوم الى الوسط الفنى لعدم السؤال عليها خاصة أنها تعرضت للإصابة بمرض الزهايمر.

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج مع طبيبها المعالج ..صور

تعرضت الفنانة مى عز الدين لموقف محرج مع طبيبها الخاص وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بسبب قصر قامتها.

اللت والعجن.. نبيل الحلفاوي يهاجم منتقدي قرار الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية

علق الفنان نبيل الحلفاوي علي بيان النادي الأهلي حول الرئاسة الشرفية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية.

الشعر يبرز مفاتن المرأة.. فنانة شهيرة تكشف تمسكها بالحجاب ..فيديو

كشفت الفنانة الكويتية سماح عن سر رفضها ثلاثة أعمال فنية تم عرضها عليها؛ بسبب ارتدائها الحجاب، مؤكدة أنها لن تقدم أعمالا لا تتناسب مع حجابها.

على شاطئ البحر.. إيمان العاصى تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة ايمان العاصي، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".