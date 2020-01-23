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منوعات

اعتراف غريب يثير قضية الفلسطينية «إسراء غريب» من جديد.. تفاصيل

الخميس 23/يناير/2020 - 07:26 ص
إسراء غريب
إسراء غريب
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عزة عاطف
لازال صراخ الشابة الفلسطينية إسراء غريب المخيف يقطن في أذن كل من شاهد مقطع الفيديو لتعذيبها على يد عائلتها حتى الموت داخل المستشفى واستنجادها بالناس والشرطة دون جدوى.

ورغم إنكار عائلتها قتلها ورواياتهم المتناقضة بداية من الإدعاء بسقوطها من الشرفة ثم اكتشاف كذبهم، لتتوالى الادعاءات بوجود "جن عليها" وإصابتها بالسحر، مما عرضها لكثير من أمور الشعوذة.

إلا أن شهادة أخيها «محمد» وهو طبيب يعيش في اليونان ويحمل الجنسية اليونانية جاءت كصدمة داخل المحكمة أول أمس بعدما قال بأن "إسراء كانت تعاني من مرض نفسي، وإصابتها بالسحر" وفقًا لتصريحات «فريد الأطرش» محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

ورغم القسم الذي حلفه أمام المحكمة إلا أن الطبيب الذي من المفترض أن يقدم شهادة منطقية تناسب حجم علمه أضاف وفقًا لـ سكاي نيوز أن عائلته كانت قد عرضت شقيقته على شيخ، وتبين لهم أنها لا تعاني من أي مرض عضوي بل إن ما أصابها هو السحر، لذا أخرجوها من المستشفى وتعرضت لضربات خفيفة ليتمكنوا من السيطرة عليها".

كانت المحكمة استمعت لـ41 شهادة في هذه القضية التي أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق الإنسان بسبب العنف الذي تعرضت له الفتاة الشابة التي كانت تعمل في صالون تجميل بالضفة الغربية.

ورجح البعض أن شهادة شقيقها الطبيب الغريبة ربما كانت لإنقاذ عائلته فقط من العقاب، حيث اتهم شقيقيها وزوج أختها بضربها حتى تعرضت لقصور في الجهاز التنفسي من شدة العنف مما أدى إلى وفاتها.

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