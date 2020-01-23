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أخبار البلد

حدث في منتصف الليل.. سقوط ضحايا في إطلاق نار بـ سياتل الأمريكية.. ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الجديد

الخميس 23/يناير/2020 - 07:16 ص
حدث فى منتصف الليل
حدث فى منتصف الليل
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صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك . 

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إننا نتعاون مع أحد الشركات البريطانية في  وضع نظام الامتحانات وبنوك الأسئلة ونظام التصحيح الإلكتروني".


قالت شرطة مدينة سياتل الأمريكية في بيان عاجل لها منذ قليل، إن هناك إطلاق نار في المدينة مشيرةً إلى سقوط عدد من الضحايا جراء الحادث. 

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأربعاء، بأن مسلحين اثنين قتلا بالرصاص قياديا في قوات "باسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، كان حليفا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس  الذي لقى مصرعه في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق.


أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 شخصًا. 

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن  الدول الأخرى تنظر إلى تجربة مصر في التعليم على أنها ناجحة بشكل كبير.

تحطمت طائرة خفيفة على متنها 4 أشخاص مساء أمس، الأربعاء، على أرض مطار بالقرب من مدينة كورونا في مقاطعة كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، وفقا لبيانات أولية صادرة عن فرق الإنقاذ والشرطة.

قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن زلزالا بقوة 5.2 درجة هز جنوب إيران في وقت متأخر مساء أمس، الأربعاء.

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