عذر أقبح من ذنب.. شاهد خادمة تضع يد رضيعة في الماء المغلي لسبب غريب

بكل قسوة وبلا رحمة قامت خادمة آسيوية بغمس يد طفلة رضيعة في المياه المغلية عدة مرات، كحيلة لتتمكن من العودة إلى ديارها في ميانمار.





في لحظة مروعة التقطتها كاميرات المراقبة لمنزل في سنغافورة، تظهر فيها الخادمة عديمة القلب وهي تضع ذراع طفلة صغيرة تبلغ من العمر 16 شهرًا فقط في وعاء من الماء المغلي عدة مرات.





كانت الخادمة قد انتقلت مؤخرًا إلى سنغافورة بعيدًا عن بلدها، لكنها أرادت العودة فاقترح عليها أصدقاؤها تعريض الطفلة للأذى لكي تتمكن من الرحيل عن المنزل الذي تعمل به وفقًا للدايلي ميل.





لكن كاميرات المراقبة فضحت جريمتها الشنيعة، وتم نقل الفتاة الصغيرة إلى المستشفى وعلاجها من حروق من الدرجة الثانية في يدها اليسرى وذراعها.





كانت الخادمة البالغة من العمر 30 عامًا قد ادعت أن الفتاة لمست وعاء طهي ساخن عن طريق الخطأ بينما كان والداها في العمل، لكن الأطباء عبروا عن شكوكهم حول هذه القصة الغريبة بفحص الطفلة.





وعندما راجعت والدة الفتاة كاميرا المراقبة الموجودة في المطبخ أصابها الفزع لرؤية الخادمة وهي تغمس يد ابنتها مرارًا في وعاء الغليان بلا رحمة.





وقد واجهها الوالدان بجريمتها، فأخبرتهما أن أصدقائها اقترحوا إيذاء الفتاة حتى يُسمح لها بالعودة إلى وطنها، واتصل الوالدان بالشرطة التي ألقت القبض على الخادمة وفتح التحقيق.