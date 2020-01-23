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رياضة

مدرب واقعي بخلاف جروس.. مدحت العدل يتغزل في كارتيرون

الخميس 23/يناير/2020 - 07:53 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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ياسمين تيسير
أشاد الفنان مدحت العدل بـ باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مؤكدا أنه مدرب مميز وواقعي للغاية ولديه خطة محددة في قيادة الفريق.

وأوضح مدحت العدل، في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن كارتيرون يحرص على تدوير اللاعبين بشكل جيد، كما أن كارتيرون يحرص على الحفاظ على لاعبي الفريق جميعا. 

وأضاف مدحت العدل أن كريستيان جروس المدير الفني الاسبق للنادي كان يستعين بـ 14 لاعبا فقط من قائمة الفريق مما أدى لاستهلاك هؤلاء اللاعبين بدنيا.

وتابع أن لاعبي الزمالك لابد أن يدركوا قيمة الفريق، مشددا على أن أي لاعب في الفريق هو جندي يخوض معركة كبرى وهو المباريات ولذلك لابد من تقديم كل ما لديه لخدمة الفريق.


وأكمل أن الدوري مازال في الملعب ويمكن للفريق ان يحصل على درع الدوري الممتاز. 

وتابع أن الأهم من بطولة الدوري هو مباراة السوبر الافريقي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

انطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم عزف النشيد الوطنى، ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور كل المذيعين وعددا من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.

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