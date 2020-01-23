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أخبار العالم

أستراليا تفقد الاتصال بطائرة تشارك في إخماد حرائق الغابات

الخميس 23/يناير/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس أنها فقدت الاتصال بطائرة‭‭ ‬‬كبيرة كانت تعمل في إخماد حرائق الغابات في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية في جبال الألب.

وقالت السلطات على تويتر إن "خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة في جنوب الولاية بعد ظهر هذا اليوم".

وتواجه أستراليا منذ سبتمبر أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.
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