أستراليا تفقد الاتصال بطائرة تشارك في إخماد حرائق الغابات





أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس أنها فقدت الاتصال بطائرة‭‭ ‬‬كبيرة كانت تعمل في إخماد حرائق الغابات في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية في جبال الألب.





وقالت السلطات على تويتر إن "خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة في جنوب الولاية بعد ظهر هذا اليوم".



