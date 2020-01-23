أم تخنق أطفالها الثلاثة وهي تغني لهم تهويدات ما قبل النوم

قامت أم أمريكية بخنق أطفالها الثلاثة بدون سبب واضح وهي تغني لهم "تهويدات ما قبل النوم".

في قضية مُحزنة أثارت الرأي العام الأمريكي، قامت أم بقتل أطفالها الثلاثة حيث بدأت «راشيل هنري» البالغة من العمر 22 سنة بقتل أوسط أطفالها، طفلة لم تتجاوز السنة الواحدة من عمرها.

فقامت بوضع يدها على فمها وخنقتها حتى الموت والطفلة تقاوم لكن دون فائدة، مما أصاب أخوها الأكبر بالفزع وحاول ضرب الأم وهو يصرخ "لا" لتبتعد عن شقيقته لكنه فشل.

أخذت راشيل الطفلة وألقتها في الجزء الخلفي من المنزل ثم ركضت لتلحق بابنها، وفي تلك اللحظة طرق بعض الأقارب الباب في زيارة مفاجئة، لكن راشيل أخبرتهم بأنها ستذهب لوضع ابنها في الفراش لينام.

جلس الأقارب في غرفة المعيشة وصعدت الأم المجرمة إلى الطابق العلوي مع ابنها لتخنقه هو الآخر وتقتله في صمت، حاول الطفل البالغ من العمر 3 سنوات مقاومتها بقرصها وخدشها لكنه لم يستطع وفارق الحياة.

بعد ذلك انطلقت لتبحث عن طفلتها ذات الـ7 أشهر فقط لترضعها ثم وضعت يدها على فمها لتمنعها من البكاء أو الحركة حتى ماتت الطفلة، تقول راشيل للمحكمة أنها "كانت تغني لأطفالها تهويدات النوم أثناء قتلهم".

أثارت الجريمة صدمة جميع الجيران والأقارب الذين لم يصدقوا ما فعلت راشيل قائلين بأنها كانت فتاة جيدة تعتني بأطفالهم وتطعمهم بيدها، بل ويتركونهم معها طوال الوقت دون شكوى أو قلق.

لكن المتهمة لم تصرح بأي سبب واضح للصحافة أو المحكمة عن قتل أطفالها وبدت في حالة غريبة، وقد رجح الأقارب في تصريحاتهم للشرطة أن سبب فعلتها هو إدمانها على مخدر الميتافيتامين.